找伴侶除了個性、價值觀要契合以外，若彼此能在生活、事業上互相幫助，就再好不過了。大陸星座專家「同道大叔」分享，有3個星座最旺另一半，雙魚座極具同理心，能耐心陪伴對方從低谷爬起來；牡羊座的樂觀、熱情能感染身邊的人，把好運帶給對方；金牛座則靠著優越的理財技巧，讓另一半不愁吃穿。

第一名：雙魚座

雙魚座有很強的感知能力，對很多事都有同理心，因此能在第一時間感知到另一半的情緒，幫助對方從低谷爬起來，雙魚座會成為另一半最溫暖的港灣，不但能扭轉另一半的運氣，也是最值得信賴依靠的人。

第二名：牡羊座

牡羊座天生就十分幸運，個性陽光開朗，對身邊的一切都充滿熱情，他們對另一半也十分真誠，會把自己的好運帶給另一半，而他們的樂觀快樂也會影響身邊的人，並用行動證明「越知足的人就越快樂、幸福」。

第三名：金牛座

金牛座雖然比較摳門，但他們其實很沉穩，對很多事都有自己的分析與判斷，而且結果相當準確，對另一半來說，金牛座是個十足的理財高手，投資方面非常厲害，只要跟在他們身邊就不愁吃穿。