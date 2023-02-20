美國國務卿布林肯（Antony Blinken）於美東時間2月18日與中共中央外事工作委員會主任王毅在

「慕尼黑安全會議」場邊會談，雙方就兩國關係、台灣與烏克蘭問題進行溝通，布林肯也在會中向王毅強調維持台海和平的重要性。對此，外交部表示，對於美方重申支持台海和平穩定的立場，表達肯定及支持。

外交部表示，布林肯與王毅18日在「慕尼黑安全會議」，會後美國國務院發布新聞指出，國務卿布林肯會中除向王毅強調維持台海和平穩定的重要性外，也表示無法接受中共偵察氣球入侵美國的行徑，不容再犯，並警告中共若違反國際制裁禁令提供俄羅斯協助，將面臨嚴重後果。

外交部說，美國政府繼上週副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）分別於國會聽證會及華府智庫活動密集發表友我言論後，再度由國務卿公開重申支持台海和平穩定的堅定立場，外交部表達肯定與歡迎。

外交部說明，拜登政府自上任以來，已多次重申美國對台安全承諾，包括由資深官員公開聲明、聯合理念相近國家聯合發表友我聲明、派遣軍艦在台海執行「自由航行任務」等，均展現美國政府對台灣安全的高度重視與堅定支持。

外交部強調，面對中共的軍力擴張與挑釁行徑，我將持續強化自我防衛能力，堅定對抗威權主義的擴張與侵略，同時深化台美緊密安全夥伴關係，並與所有理念相近國家加強合作，共同堅決維護台海安全、以規則為基礎的國際秩序，以及印太地區的和平、穩定與繁榮。