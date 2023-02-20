央行指出111年第4季經常帳順差較上(110)年同季減少88.4億美元，影響因素如下：

(一) 商品貿易順差152.5億美元，較上年同季減少85.4億美元，主要係全球景氣逐漸降溫及終端消費續弱，出口轉為負成長；進口亦因國際原物料價格下跌及出口引申需求疲弱而減少。整體而言，出口減額大於進口減額。

(二) 服務收支順差11.3億美元，較上年同季減少28.7億美元，主要係貨運收入減少。

(三) 初次所得順差79.4億美元，較上年同季增加28.2億美元，主要係居民對外直接投資所得增加。

(四) 二次所得逆差9.2億美元，較上年同季增加2.4億美元，主要係贍家匯出款增加。

金融帳方面，(一)111年第4季直接投資淨資產增加34.1億美元。其中，居民對外直接投資淨增加56.0億美元，外資來台直接投資淨增加21.9億美元。(二)證券投資淨資產增加7.4億美元。其中，居民對外證券投資淨增加31.1億美元，主要係銀行部門增持國外債券；非居民證券投資淨增加23.7億美元，主要係外資增持台股。