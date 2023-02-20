由台灣世界少棒聯盟（TLLB）、台東縣政府及謝國城棒球文教基金會共同主辦的2023年中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽、2023年謝國城盃全國青少棒錦標賽今年將持續回到棒球的原鄉台東縣舉辦，少棒組於3月18日到26日率先登場，青少棒組賽程則在4月8日到16日進行，冠軍隊伍將獲得參加世界少棒聯盟亞太區錦標賽的資格，若擊敗亞洲列強，就可代表亞太區前往美國挑戰世界冠軍。

20日的賽事宣告記者會，主辦單位邀請統一7-ELEVEN獅宋文華及古林睿煬兩位學長分享前往美國參賽的經驗，2009年代表桃園市龜山國小的宋文華，率隊一路打進世界賽決賽，當時掀起一陣威廉波特旋風，學校為此特別在2018年成立棒球故事館；古林睿煬於2015年參加世界次青少棒錦標賽，並在冠軍戰完封對手，助中華隊完成3連霸，也是大會史上首支3連霸球隊。

宋文華及古林睿煬兩位學長以自身經歷鼓勵所有參賽的球員，若有機會到美國挑戰世界的舞台，一定要把握機會多看、多聽、多學，更重要的是「享受比賽」，不要留下遺憾。

台灣世界少棒聯盟自2022年起，開始承接世界少棒聯盟（LLB）相關會務，去年舉辦兩個層級選拔賽，拿下少棒冠軍的台北市福林國小，於亞太區賽事擊敗地主韓國前進世界賽，勇奪季軍，寫下台灣近12年最佳成績；獲得青少棒冠軍的台中市中山國中，在世界賽中以全勝之姿拿下冠軍，是過去11屆來台灣第8度在這項賽事奪冠，台灣世界少棒聯盟理事長黃英華表示，聯盟成立初年即獲得亮眼的成績，除了感謝選手及教練團的付出，更感激國內外各單位的支持與協助，未來協會也會投入更多資源，協助台灣棒球發展。

中華電信再度冠名贊助LLB少棒選拔賽，期待本次選拔出的代表隊伍，能像去年少棒代表隊，前進威廉波特再次拿下最好的成績，並加碼公益贊助台灣世界少棒聯盟「偏鄉少棒百萬培育基金」，除了捐贈4所偏鄉少棒球隊球具，讓缺乏資源的偏鄉少棒隊伍，能有全新球具及裝備，安全且快樂的享受棒球。

另外，中華電信也補助部份冠軍隊伍最需要的出國旅費，期待所有參賽的隊伍能無後顧之憂，在球場上盡情展現平時訓練的成果，台灣美津濃也會贊助少棒、青少棒兩支冠軍隊前往亞太區參賽的球衣及部分球具贊助，為台灣的榮耀盡一份心力。

2023年中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽、2023年謝國城盃全國青少棒錦標賽點燃賽事聖火，象徵球員夢想啟發。（台灣世界少棒聯盟提供）