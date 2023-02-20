白藝潾有著仙氣外表和全能音樂天賦，風格自成一派。（Live Nation提供）

以純淨感性的歌聲被韓國偶像名家JYP認證，10歲即被譽為難得一見的抒情天才少女白藝潾，在離開大型經紀公司之後，用自己的音樂成為韓國歌謠界最獨特的存在，每每發行歌曲皆在音源榜上獲得好成績，更成為韓國樂壇史上首位以全英文詞空降冠軍的歌手。

白藝潾在2007年以10歲之姿在綜藝節目上一鳴驚人，進而被JYP娛樂相中成為旗下練習生，與《KPOP STAR》節目第一屆冠軍朴智敏組成雙人團體15＆出道，靠爆發力十足的歌喉在南韓歌謠界和一眾偶像正面對決，獲得大眾喜愛。經過12年的大型經紀公司培訓與洗禮，白藝潾在2019年離開JYP並成立個人音樂品牌，開始摸索走向自己的音樂路。

白藝潾首張正規專輯《Every Letter I Sent You》，當中1曲〈Square（2017）〉以全英文詞空降音源榜冠軍，寫下史無前例的紀錄，更佔據各排行榜前段班高達1個月之久。2020年白藝潾演唱人氣電視劇《愛的迫降》插曲〈Here I Am Again〉，讓更多人注意到這位有著仙氣外表的全能音樂才女。今年將展開亞太巡演的她，將於6月2日首度在台開唱，門票將於2月24日在拓元售票系統開賣，Live Nation Taiwan會員將可搶先1日預購。