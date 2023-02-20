黃明志將於4月1日首度攻蛋。（IMC Live Global提供）

黃明志將於4月1日首度攻蛋，舉辦「黃明志大飛機世界巡迴演唱會」，他含淚分享：「我常說台灣是我的第二個家鄉，在這裡讀書、推出創作歌曲也是台灣的粉絲包容度最大，一直支持我，讓我無極限的發揮創意，我對於台灣充滿感恩，好開心終於等到這一天，有光宗耀祖的感覺。」雖一直以來都深信自己有天一定會等到唱上小巨蛋的時刻，但確定攻蛋這一刻內心依然很激動也很開心。

首次在小巨蛋開唱遇上4月份很多實力強勁的歌手舉辦演唱會，會不會擔心票房？他笑說：「我只是擔心我的日期在4月1號愚人節，很多人以為是開玩笑，所以就不來了。在我的演藝生涯，台北站永遠是最重要的一站，也是我們整個大飛機啟航的首發地。」但他坦言有點擔心，畢竟台北是世界巡迴演出的第一站，「第一次都會比較慌亂，但相信一定是很精彩的，也把這次巡迴的處女秀獻給台灣的粉絲」。

黃明志擁有不少夯曲，對於演唱會歌單，他表示：「這次世界巡迴演唱會將會飛到10幾個不同國家和城市，在其它的城市可能有很多歌曲因為尺度的原因不能演唱。很開心在台北小巨蛋是最自由的，歌單多到不知道要選哪一首，所以我們打算把最好玩的都搬來台北小巨蛋。在歌單以無尺度的方向規畫，在演唱會內容部分會唱滿3小時，因此在開演前會加強練氣、補氣，讓粉絲都聽得盡興。」黃明志首度攻蛋演唱會門票將於25日在KKTIX網站及全家FamiPort機台開賣。