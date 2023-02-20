許多人都會自己解決性需求，要達到這個目的可以透過各種道具輔助，其中矽膠娃娃成為不少人的首選玩具。律師李怡貞透露，其實矽膠娃娃用途除了性愛以外還能夠當成慰藉，「賣最好的是，小男生的人形」，她得知此事時一度感到震驚，但又覺得「只要不要傷害『人』就好」。貼文曝光後引發網友熱議。
李怡貞在臉書粉專「女人大律師李怡貞」發文表示，前陣子她因為案件研究了性愛矽膠娃娃的相關資料，其中聽到最可怕的資訊是，「矽膠娃娃的用途很多種，不只是性愛，還有慰藉用，賣最好的是，小男生的人形」，讓她聽了震驚不已，但又覺得還好知道要找娃娃而不是真人。李怡貞強調，人本來就是複雜的感情動物，「只要不要傷害『人』就好」。
對此，許多網友紛紛回應，「有沒看錯？小男生～」、「要顧好的不只女鵝還有鵝子，好可怕」、「之前看過新聞，逃家、中輟男生被外面的叔伯哥帶回家收留，自己以為是遇到好心人，然後就⋯」、「所以不管男生女生，都要叫他們保護好自己」。
另外有愛心媽媽提到，「當愛心媽媽曾上過社工老師的課，才知道小男生和小女生受侵犯的比例不相上下，真的又被嚇到！孩子真的要保護好！」
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