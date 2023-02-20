台東縣長饒慶鈴今攜手桃園市長張善政，舉辦鳳梨釋迦暨台東農特產入菜記者會，各工商企業及農會熱情力挺，已訂購台東鳳梨釋迦超過4萬斤以上，張善政也邀請大飯店主廚將台東農特產入菜，讓桃園市民享用最道地的台東美食。

饒慶鈴感謝市長張善政市長見到鳳梨釋迦因暫停出口伸出援手，促成台東縣政府首度與桃園市政府合作，期盼後續能有更多連結，不僅在農特產上相互交流，讓桃園市民採購到台東優質農產品，也歡迎張市長今夏能率團參加熱氣球嘉年華活動，促進東桃雙方城市觀光交流。

饒慶鈴提到，台東鳳梨釋迦因外銷受阻，導致產業受創，在她積極邀約下，張善政立即號召號召桃園各工商企業及農會熱情力挺踴躍訂購，在短短時間已訂購台東鳳梨釋迦超過4萬斤以上。

張善政也邀請尊爵天際大飯店主廚將台東農特產入菜，包括洛神、樹豆、紅藜以及鬼頭刀等在地食材，烹調出具台東風味的「台東月饗宴」特色料理，推出樹豆茶香燉元蹄、小米紅藜旗魚菜飯、帝王小米烏蔘等9道特色菜式，邀請大家一同品嚐來自台東的好味道。

饒慶鈴進一步指出，為協助解決農民困境，台東縣政府積極轉戰內銷市場，盤整國內各式通路，近日也特別帶領縣府團隊及各農政單位北上，連續拜訪各機關單位，除了合體臺北市長蔣萬安在捷運臺北車站舉辦「心想釋成 好釋逗陣來」記者會，並到原民會拜會夷將主委，今天相當感謝桃園市政府雪中送碳，幫助台東農民。