南投縣政府20日獲贈1輛復康巴士。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣政府20日獲贈1輛復康巴士。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

稻江獅子會會長謝如菁與母親林菊女，因為弟弟生病期間到接送服務，因此遺願捐贈復康巴士回饋社會；縣長許淑華回贈感謝狀肯定善心義舉，並表示縣府會加強對社區長者、失能者的接送服務，讓長者樂齡健康、在地老化。

許淑華代表縣府受贈復康巴士，包括林菊女、謝如菁，國際獅子會300A1區總監陳金前、國際理事、各分區代表、及大稻江獅子會的獅友們，也到場共襄盛舉。

謝如菁表示，捐贈復康巴士緣起於弟弟的遺願，因為在他生病期間，往返醫院時的接送服務，媽媽及家人們就決定化悲傷為力量，捐贈復康巴士回饋社會，該車也以弟弟的名字命名為「景學1號」，希望照顧更多有需要的朋友。

許淑華表示，非常感謝林女士和稻江獅子會，秉持善念和回饋的心意捐助縣府復康巴士；南投縣因幅員廣大，加上已邁入超高齡社會，交通接送需求量很高，尤其常因車輛不足，讓部分民眾無法預約到車接送服務，這輛新車加入後，縣府將會妥善運用。未來也會編列預算購買更多復康巴士加入接送行列，全力擴展服務規模及品質，把資源投注在有需要的地方，造福身心障礙人士等弱勢民眾。

縣府社會及勞動處2004年購置13輛復康巴士，採事前預約、到宅服務及併車搭乘的彈性路線方式，提供縣內身心障礙者及老人交通服務。至2009年身心障礙者需求不斷增加，除爭取民間捐贈及衛福部補助外，縣府寬列相關經費充實車隊服務，目前縣內有20輛復康巴士。

南投縣2020年擴增「社區式服務交通接送」，長輩要到日間照顧中心、托顧家庭、巷弄長照站、文化健康站、失智社區服務據點及輔具中心，均可使用社區式交通接送服務；去年長照交通接送就醫、復健達7萬911趟次，社區式服務交通接送達13萬3347趟次。