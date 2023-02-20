台灣運彩X T1聯盟首屆明星賽將於28日在台北和平籃球館點燃戰火，20日在國立台灣藝術大學舉辦媒體日活動，除正式宣告永豐銀行獨家冠名贊助2023年T1聯盟明星賽，Team Infinity與Team Beyond兩隊教練與球員，也首次穿著明星賽專屬球衣進行團練，期望在28日帶來精采可期的籃球饗宴！

永豐銀行表示，為支持國內體育多元發展，20日重磅宣布冠名贊助T1聯盟主辦的「2023年永豐銀行T1聯盟明星賽」，永豐銀行期待鼓勵聯盟各隊球員彼此切磋球技、激發無限潛能，進一步帶動國內體育風潮。而Team Infinity人氣王、魔獸霍華德也在媒體日中，致贈球衣予獨家冠名贊助的永豐銀行，誓言在台灣籃壇近20年的首場職籃明星賽中，大秀身手。

儘管T1聯盟所屬六支球隊，為了例行賽排名正激烈廝殺中，但入選「Team Infinity」與「Team Beyond」兩隊共26位明星球員，仍抽空出席20日的媒體日，把握難得機會與趕緊與明星賽隊友培養默契。

以水象和土象星座所組成的Team Beyond，由林韋翰與布鋭克曼攜手領軍，維持穩定紮實的練球風格。Team Infinity隊員則屬風象與火象星座，在霍華德帶領下，現場笑聲不斷、氣氛極佳。至於誓言要在明星賽幫霍華德擋人的蔣淯安，也在今日團練時配合成功。

Team Beyond總教練李逸驊教練表示：「暌違多年能再參與明星賽，我也感到很期待，目標得分制能讓兩隊在最後一節還有轉圜的餘地，Team Beyond雖然看起來比較低調，但總冠軍我們是不會讓的！」面對對手的嗆聲，Team Infinity總教練喬伊斯則說道：「很高興能執教明星賽，我會讓球員盡情秀！我很喜歡我們的隊名Infinity，有來自六隊的好手，包括海神隊也在其中，另外還有霍華德。相信許多球迷進場就為一睹他的風采，我保證會讓球迷大飽眼福。」

媒體日上，永豐銀行T1聯盟明星賽球衣首次亮相，兩隊球衣由經典的太空元素藍、白、黑線條交織而成，Team Infinity選以象徵風屬性的淨白力量作為主要色調，綴以青焰詮釋火象能量，Team Beyond則以淺藍色作為球衣主色，呈現水象力量的清澈明澄，且與土象限的沈穩暗調完美融合。而兩款球衣都大受球員好評，期許明星賽當天帶領球迷朋友一同飛向宇宙浩瀚無垠。

本次明星賽正賽採用「目標得分制」，第三節結束後，以領先方分數加22分後，為終場目標分數。因此第四節比賽時間並非正規的12分鐘，而是無限制，由總得分先達到「目標分數」之隊伍獲勝。由於T1聯盟是以台灣22個縣市為根基，於目標得分制中加22分同時象徵在地紮根與放眼國際的決心。

另外洋將上場人次也與正規賽不同，第一節及第四節，各隊場上至多僅有 2 名外籍球員，第二節及第三節，兩隊則不設限外籍球員人數。其他特殊規則還有無個人犯滿限制，要讓球迷看到例行賽中無法呈現的劇本，把明星賽秀味發揮到極致！而本屆明星賽會不會上演「駭獸任務」，也值得觀察！

為答謝球迷力挺，T1聯盟明星球員共襄盛舉，明星賽當日將於和平籃球館1F將舉行賽前擊拳活動！高人氣球星蔣淯安、阿巴西、艾夫伯、艾倫、谷毛唯嘉、胡瓏貿，將偕同明星賽限定啦啦隊成員現身出席，擊拳活動開放限量 200位球迷近距離接觸，T1明星球員和啦啦隊皆可一網打盡。

而明星賽2樓環廊東側，T1聯盟與台灣美食商家攜手打造國民美食攤位，包含Alpha Dogs經典熱狗堡、紅九九鴨血豆腐煲、爛醉仙境碧月巴斯克蛋糕、無飲台灣珍珠奶茶等，要讓球迷享受精彩賽事之餘，也照料好胃！除此之外，於Wilson攤位購買官方指定用球，贈送限量50顆明星賽專屬紀念小球，還加碼抽出三分球大賽實戰簽名球一顆！

本次明星賽特別感謝宸諾健康，由執行長蔡佳宸在2022年的新創事業，除了整合了菁英的醫療資源，更是致力於預防醫學的推廣，提供專業的醫療服務及健康管理。更於T1合作健康清潔類周邊商品，期待共創雙贏！