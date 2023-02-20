朱立倫(左二)至小三通售票櫃台關心船班及售票情形。(于家麒攝)

針對安檢及通關流程，朱立倫(右三)也仔細詢問了解情形。(于家麒攝)

國民黨主席朱立倫今（20）日一早偕同黨副秘書長江俊霆等一行飛抵金門，與縣黨部基層幹部座談並參加新春聯誼活動；隨後在立委陳玉珍陪同下前往水頭碼頭關心小三通復航運作情況，呼籲民進黨政府要達到100萬陸客來台旅遊之目標，就應該擴大兩岸交流，也讓台商及台生都能透過小三通便利的往返，全面通航。

朱立倫今日一早偕同黨副秘書長江俊霆、組發會主委許宇甄、中央考紀會主委黃怡騰及中央政策會副執行長兼智庫國安組召集人楊鎮浯等人飛抵金門，原預計拜訪縣長陳福海及議長洪允典，適逢兩位皆因公赴台，轉由縣議會副議長歐陽儀雄接待並與國民黨議會黨團書記長洪成發，副書記長王國代及黨籍議員會談並交換意見。午間也與金門縣黨部基層幹部座談，並參加新春聯誼活動，感謝大家在基層、在前線全力的支持國民黨與協助黨務的運作。

朱立倫(中)於水頭碼頭實地了解金門與廈門間的相對位置及通航路線。(于家麒攝)

朱立倫(左三)一行也前往完工後的金門大橋，聽取施工簡介並與眾人合影留念。(圖／陳玉珍服務處提供)

隨後，朱立倫一行在立法委員陳玉珍及縣黨部主委吳興邦陪同下，驅車前往金門水頭碼頭通關大樓關心小三通的運作情形。朱立倫表示，此次來到金門最大的目的就是瞭解小三通在疫後復航的推動情況，過去這條路線不僅為金門鄉親往來提供便利交通渠道，也為台商及台生往來大陸給予便捷之路，期待未來能儘速開放全面通航。朱立倫指出，在民進黨宣示未來要有百萬陸客來台觀光之際，讓小三通也能成為大陸觀光客來台觀光的交通選擇之一，才能真正透過觀光財的挹注，振興金門疫後經濟。

立委陳玉珍則提到，從2月7日「金馬地區民眾春節交通專案」後續常態化實施迄今，金門地區檢疫防疫工作一切順利正常，金門醫療量能負荷也未見增加。她呼籲行政院及陸委會應儘速評估自3月起，開放台商及台生等台灣戶籍者，可透過小三通往返大陸，讓國人自大陸返國能有多一種選擇，一方面加速滾動檢討的效率，二方面也能加快進程，為開放大陸觀光客做好萬全準備。

針對外界所關心的國民黨總統提名人選的產生方式，朱立倫表示，目前全力先把3月4日南投縣立委補選的輔選工作做好，再來研議總統人選的提名事宜，他也指出國民黨也會一步一腳印繼續努力，持續走對的路、做對的事、提對的人。

結束水頭碼頭訪視行程後，朱立倫一行也前往完工後的金門大橋，實際體會中華民國台閩地區最長跨海大橋，感受施工難度極高的金門大橋英姿，在聽取簡介並與眾人合影留念後，搭乘3點班機返台續跑行程，結束金門快閃之行。