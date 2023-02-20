A股三大指數20日強勢反彈，滬指2023年以來首次漲逾2％，創業板指數午後拉升翻紅漲1.3％，上證50指數大漲超2.7％。概念股方面，家電類股持續強勢，券商、保險相關類股走高，虛擬數位、AIGC概念等數位經濟類股集體走強，傳媒、有色、煤炭等概念股活躍；新冠藥物類股持續低迷，國防軍工類股表現不佳。總體來看，個股呈普漲態勢，兩市超過3,800檔個股上揚，今日成交人民幣（下同）9,498億元。