截至收盤，滬指報3,290.34點，漲2.06％；深成指報11,954.13點，漲2.03％；創指報2,480.79點，漲1.28％。北向資金大幅湧入60.03億元，其中，滬股通淨買入58.04億元，深股通淨流入1.99億元。
盤面上，廚衛電器、證券、虛擬數位人概念股漲幅居前。新冠特效藥等相關類股跌幅居前。
A股三大指數20日強勢反彈，滬指2023年以來首次漲逾2％，創業板指數午後拉升翻紅漲1.3％，上證50指數大漲超2.7％。概念股方面，家電類股持續強勢，券商、保險相關類股走高，虛擬數位、AIGC概念等數位經濟類股集體走強，傳媒、有色、煤炭等概念股活躍；新冠藥物類股持續低迷，國防軍工類股表現不佳。總體來看，個股呈普漲態勢，兩市超過3,800檔個股上揚，今日成交人民幣（下同）9,498億元。
截至收盤，滬指報3,290.34點，漲2.06％；深成指報11,954.13點，漲2.03％；創指報2,480.79點，漲1.28％。北向資金大幅湧入60.03億元，其中，滬股通淨買入58.04億元，深股通淨流入1.99億元。
盤面上，廚衛電器、證券、虛擬數位人概念股漲幅居前。新冠特效藥等相關類股跌幅居前。
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