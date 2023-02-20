截至收盤，滬指報3,290.34點，漲2.06％；深成指報11,954.13點，漲2.03％；創指報2,480.79點，漲1.28％。北向資金大幅湧入60.03億元，其中，滬股通淨買入58.04億元，深股通淨流入1.99億元。

盤面上，廚衛電器、證券、虛擬數位人概念股漲幅居前。新冠特效藥等相關類股跌幅居前。

A股三大指數走勢分化 滬指午盤收漲1％
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