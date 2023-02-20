議長邱奕勝也出席體驗。（蔡依珍攝）

東辰公司董事長蕭毓中出錢、出場地讓100位銀髮長輩動手體驗流體彩繪。（蔡依珍攝）

東辰公司董事長蕭毓中出錢、出場地讓100位銀髮長輩動手體驗流體彩繪。（蔡依珍攝）

經營二手車行的東辰公司董事長蕭毓中，日前獲悉專門服務長者的歡喜學堂，想辦「校外教學」卻苦無場地，20日將名車全清空，出錢、出場地讓100位銀髮長輩動手體驗流體彩繪，不用藝術基礎也能創作出獨一無二作品，讓爺奶們都玩得超開心，直呼：「好療癒！」

東辰公司董事長蕭毓中出錢、出場地讓100位銀髮長輩動手體驗流體彩繪。（蔡依珍攝）

100位銀髮長輩動手體驗流體彩繪，玩得超開心直呼：「好療癒！」。（蔡依珍攝）

蕭毓中經營中古車行，曾任桃園市汽車商業同業公會理事長，也是現任桃園市守望相助隊大隊長，事業有成的他平時熱心公益，日前從同事口中獲悉，銀髮據點「歡喜學堂推廣協會」希望為長者舉辦「校外教學」，卻苦於沒經費、沒場地，立即主動接洽允諾出錢出力。

100位銀髮長輩動手體驗流體彩繪，志工在旁細心幫忙。（蔡依珍攝）

東辰公司董事長蕭毓中出錢、出場地讓100位銀髮長輩動手體驗流體彩繪。（蔡依珍攝）

100位銀髮長輩動手體驗流體彩繪，玩得超開心直呼：「好療癒！」。（蔡依珍攝）

金羽毛流體藝術也一起舉辦公益活動。（蔡依珍攝）

蕭毓中說，感謝金羽毛流體藝術攜手合作舉辦關懷活動，他提到，參加的長者平均年齡超過70歲，不乏地方佼佼者，過去可能是企業家或是學者，感嘆失智症纏身讓人不捨，家人也都非常辛苦，透過活動可讓家屬喘口氣，也希望每位長者在人生最後階段都能開心度過每一天。他笑說體驗過程大家反璞歸真像小孩，創作出的每幅彩繪作品都是獨一無二的人間畫作。

100位銀髮長輩動手體驗流體彩繪，玩得超開心直呼：「好療癒！」。（蔡依珍攝）

東辰公司董事長蕭毓中出錢、出場地讓100位銀髮長輩動手體驗流體彩繪。（蔡依珍攝）

秉持「伴老惜老、高齡共好」的歡喜學堂推廣協會理事長吳忠泰說，協會深耕蘆竹有4個據點，周一至周五開辦活動讓長者同樂，透過社會資源的幫助，可讓長者享受到更豐富的課程，感謝蕭毓中包車，提供場域、活動和餐盒，讓100位老孩子，一解過去固著行為，不是只有拿畫筆才能作畫，透過流體藝術，身體動一動，也能創作出藝術畫作，度過快樂的一天。