睽違將近2個月，新北國王籃球隊終於將在28日下午5點回到新莊「城堡」，聯手本季新夥伴遠雄人壽展開「遠雄人壽國王日」主題日活動，除了眾多進場好禮外，中場遊戲「遠雄人壽30週年獎30」，幸運球迷連續命中3點LOGO SHOT，直接把30萬獎金帶回家，而當天的對戰組合迎戰高雄17直播鋼鐵人，當家明星後衛林書緯與哥哥林書豪正面交鋒，上演球迷期待已久的「林家兄弟對決」！

遠雄人壽為新北國王本季新的贊助夥伴，希望透過這次的主題日活動，與新北國王共同傳達每一位球迷，都能夠在各自領域成為自己的「王」，凝聚了每一位王者的力量，讓新北市這座城市如此的強大。這座城市的每一位球迷，都屬於國王大家庭，新北國王禁衛軍每一場勝利，都是為新北的大家庭而戰，共同榮耀新北市。

這一天進場球迷，除了能夠獲得遠雄人壽準備的眾多入場與闖關好禮外，中場遊戲「遠雄30周年獎30」，幸運球迷只要連續命中罰球線、三分線與中場線投籃，即可將30萬新台幣大獎帶回家！

此役為1月17日補賽，預售票已銷售一空，預計將創下新北國王主場歷史第2次主場6540滿場紀錄。上次兩軍交鋒是2月11日，新北國王在奧帝（Austin Daye）個人新高25分，楊敬敏、林書緯各別灌進18分，團隊5人雙位數得分火力全開之下，以109比102獲勝。在28日林書緯將首度對上哥哥林書豪，共創歷史之夜！