天公遲遲未下雨，致南台灣旱象未減，尤其台南的水情更不容樂觀，如何省水又兼顧農業發展，推廣旱作成為最夯的趨勢。擁有農推專業背景的台南市長黃偉哲，目前也持續鼓勵農民廣植旱作，一方面節省用水，另方面也可以促進農業轉型，因應面臨的極端氣候的挑戰。

今(18)經濟部宣布自3月1日起，將會調整台南水情燈號，各自轉為黃燈和橙燈，並持續加大力道要求產業節水作為因應。台南市政府表示，中央於去年12月時，已宣布停一期作停灌，並提供補償給農民及代耕等相關業者，而市府除了要求產業節水並調度水源外，也積極輔導農民，從事大區輪作或轉種植耐旱的雜糧作物，如黃金蕎麥、高粱、大豆、玉米等作物，守護農業和水資源。

黃偉哲表示，因為前年全台遭逢「百年大旱」的經驗，所以去年市府就積極布局鼓勵農民轉植耐旱作物。(戴志揚翻攝)

黃偉哲表示，因為前年全台遭逢「百年大旱」的經驗，所以去年市府就積極布局鼓勵農民轉植耐旱作物。他舉例，像鼓勵學甲和鹽水區的農民，栽植新品種的「台南8號」純糯性釀酒高粱，且跟金門酒廠簽約契作；還有透過官田區農會輔導農民在官田等地種植「蕎麥」，並找好合作加工廠。迄今，台南持續收穫成果，開創出有利農民收益、環境友善、多元產銷的局面。

蕎麥種植照片。(戴志揚翻攝)

硬質玉米種植照片。(戴志揚翻攝)

農業局表示，今年度農民參與獎勵節水措施的面積，約為9,600公頃，可節省水資源約為1億1千萬噸水資源。並且，為活化農地，輔導農民在配合節水措施的農地，以天然降雨的水源方式，種植相關雜糧旱作作物，例如：在鹽水區、柳營區，透過「台灣牧草產業發展協會」輔導農民，種植1,200公頃青割玉米；以及，在白河、後壁、官田等地區種植蕎麥及高粱，面積約為200公頃，為節水及活化農地做出更大的努力。

高粱收穫照片。(戴志揚翻攝)

農業局又說透過推動雜糧面積擴大，除了可讓農民領取節水補助外，亦可透過種植雜糧提高收益，並活化休耕農地。此外，推廣種植青割玉米亦可作為畜牧場餵養的草料，以填補牧草需求量，維持畜牧草料供給穩定。後續將規劃於農水署灌區辦理「112年2期作及後續年度各期作推廣種植雜糧作物」，以讓農地種植多元化及減少稻作種植面積，維持稻米合理價格，增加收益。