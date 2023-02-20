肌少症、骨質疏鬆並非老人家的專利，中醫師李定綸表示，年輕人如果缺乏運動、營養不均衡或是用錯方法減肥，都可能肌肉流失，提前面對骨質疏鬆的問題，因此不可不慎！

李定綸在臉書粉專發文指出，要想擁有健康的肌肉和強健的骨骼，必須攝取3大重要的營養素，首先是「蛋白質」，依據國健署2020年公布的建議攝取量，成人每日蛋白質建議是每公斤體重1.1公克，71歲以上則提高到1.2公克。舉例來說，體重60公斤者，每天建議的蛋白質攝取量就會是60×1.1＝66克的蛋白質。

其次是「維生素D」，根據「國人膳食營養素參考攝取量」第八版建議，各年齡層、懷孕期及哺乳期的足夠攝取量是每天10微克，至於51歲以上族群是15微克。

第三為「鈣質」，根據衛福部食藥署「國人膳食營養素參考攝取量及其說明」，1～3歲鈣質建議攝取量是500毫克；4～6歲是600毫克；7～9歲為800毫克；10～12歲是1000毫克；13～18歲是1200毫克；19歲以上成人一天至少要攝取1000毫克的鈣質，而攝取上限是2500毫克。