行政院發言人陳宗彥近日遭爆料，在台南市府工作期間涉嫌遭到酒店業者「豆哥」王孝瑋性招待。此外，立委王鴻薇跟媒體也指出，王男2018年曾是民進黨黨代表，更一直是民進黨黨員，且與台南的光電業者有關係。粉絲專業《工程師看政治》在臉書撰文怒批，台南的光電業根本已驚臭不可聞。

《工程師看政治》今（20日）表示，不但台南爐渣案主成了光電業者，陳宗彥案中的酒店業者也成了光電業者，正當天真善良的民眾，開開心心支持所謂再生能源的時候，「台南已滿目蒼夷，政經已臭不可聞」。他痛批，所謂的民主進步，所謂的反核，實際上搞的就是這些飛機，任何人只要有錢有權有關係，都可以圈地成為光電業者。

該粉專還強調，撈錢就是這麼容易，老老實實工作賺錢是傻子，只要打通政府，幾年就可以勝過別人一輩子。此外，他點出想要杜絕類似弊端只有發展核能，「核電不只技術乾淨，政治也相對乾淨，核電門檻太高，非國家級資金玩不起，非專業國際工程團隊，也蓋不出反應爐，地點有嚴格限制，全台就那幾個地方可建廠，想圈地也圈不出東西。」

工程師認為，支持核電，不只可以穩定電力，還能阻止台電每年幾仟億元無窮無盡的虧損，並阻止民進黨加地方黑勢力掏空國庫，好處實在多到數不完，解決問題的答案就在那裡。「問題是，民眾何時才願意醒一醒？又有哪個政治人物，上位之後，能把這些救回來？」