有2次竊盜前科的蕭男，鎖定烏日區較偏僻路旁自小客車，敲破車窗下手搜刮車內財物，去年4月9日至14日期間短短的6天，共敲損12輛車，得手行車紀錄器、錫杖及娃娃等物，又認為變賣不值錢，隨手全丟路旁，又偷1機車的安全帽，經車主報案被逮。法官依6次竊盜未遂、5次竊盜及2次毀損等罪判1年，得易科罰金，可上訴。

38歲蕭男在去年2月期間2次偷空水塔；同年3月間又4次毀損他人車輛車窗偷竊，已有2次判決確定竊盜案前科。他同年4月9日至14日期間再鎖定烏日區停在巷弄、公園及橋下等較偏僻地點的車輛下手，共敲壞11輛車的雙側車窗或擋風玻璃，入內搜刮財物。

蕭男僅得手行車紀錄器、後視鏡、行車紀錄器記憶卡、錫杖及娃娃等物，但又以變賣不值錢，隨手丟在路旁，4月13日晚間又到工地偷走放置機車的1頂安全帽。

因被害人不滿車窗無故被砸、物品遭翻動，還得苦吞修理費花冤枉錢，怒而報警。警方循線逮捕蕭男，蕭男在警訊時否認竊盜，後來自首再供出其中的3件竊案，此部分符合自首規定，檢警調閱案發地附近監視器影像追查，依竊盜等罪起訴。

蕭男在法院坦承全部犯行，但僅賠償機車李姓車主的安全帽費用2000元，其他都未賠償、也未和解。李姓車主表示原諒蕭男，同意法院從輕量刑。

法官審酌犯罪手法、犯罪傾向及矯正必要性等情狀，依5次竊盜罪、6次竊盜未遂罪及2次毀損罪，判蕭男徒刑1年，得易科罰金。