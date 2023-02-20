228連假將至桃園大溪、復興景點易塞車，警方執行交管措施。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

民眾期盼迎接本周228連假，桃園市包含大溪老街、角板山、石門水庫風景區、慈湖、小烏來風景特定區及羅浮溫泉等都是熱門觀光景點，預計將吸引大量遊客前往，另復興區拉拉山正值賞櫻季節，台7線（北橫公路）、桃116線道沿線、中巴陵櫻花步道及上巴陵為賞櫻熱點，大溪警分局預估將有大量上山賞櫻人潮及車潮，大溪警方執行交通疏導措施，建議民眾行駛替代道路，並請配合執勤員警指揮，交通疏導措施如下：

1.易壅塞路段包含國道3號大溪交流道、介壽、員林路圓環、武嶺橋西端、五岔路口、桃59-1線、台4線、兩蔣文化園區、台7線、台7乙線路口、台7線14.5K商圈、桃116線（神木路）。

2.國道3號大溪交流道南下(永昌路往員林路方向及永昌路往仁和路方向)匝道管制時段自2月25日6至12 時，實施高乘載管制。

3.賞櫻農場停車位有限，如遇車輛停滿禁止遊客車輛進入中心路，請聽從指揮人員引導至上巴陵停車場，停車場旁由業者協調租賃車業者設有收費計程車，接駁遊客往返該農場，惟整點放行須配合管制人員指揮。

4.復興區台7線下山建議替代道路，往新竹方向遊客建議改由桃118線羅馬公路往新竹縣關西鎮。往台北方向遊客建議改由台7乙線往新北市三峽區。

5.前往大溪老街返程建議替代道路，往台北方向遊客建議改由大溪區中華路或文化路接信義路，往新北市三峽區。往桃園、新北方向遊客建議由大鶯路接桃56線往八德、桃園或直行往新北市鶯歌區。

大溪警分局呼籲前往賞櫻遊客，為增進旅遊品質及避免塞車，山區路幅狹窄停車位有限，禁止路邊違規停車，並請配合警方指揮。