長佳智能最核心的業務是醫療人工智能，它是以電腦輔助醫師進行診斷的醫療器材(Computer-Aided Diagnosis Medical Device)，醫院導入後，可以加快醫療診斷速度，提高診斷正確性，拓展醫院多方面的營收，是一種跨電腦輔助軟體系統與醫材兩領域的新興領域，由於產品研發過程需整合醫療與資訊兩方面的專業知識，故進入門檻較高，未來發展前景卻也樂觀。

據全球知名的權威市場評估機構Grand View Research 2021年的報導，全球醫療保健AI市場複合年增長率為41.8%，到2028年市場規模將達到1,202億美元，也就是醫療AI的市場在未來七年內將會成長將近20倍。長佳智能在醫療人工智能上，目前已經取得了21張各國專利，6張FDA與10張TFDA的核准函，客戶遍及美國、法國、新加坡、香港、中國大陸與台灣等全球40多家醫療機構與企業，並與淡馬錫旗下投資公司轉投資的腎臟病醫材公司簽訂的技轉與合作開發計畫，該合約不含衍生利益金高達3,722~3,812萬美金。

隨著chat GPT掀起的人工智能浪潮，長佳智能以獲得多項醫療器材核准函、已建立起全球銷售網路、已與國外大廠建立技轉與研發合作等多項領先優勢進入資本市場，廣受投資大眾的重視。