前行政院發言人陳宗彥近日被爆料常態性接受酒店業者性招待並涉嫌關說，並於17日請辭。媒體人張禹宣指出，綠營操作風向，掩蓋監聽譯文中涉嫌貪污治罪條例的關鍵內容，若該案合乎法令，仍涉嫌違反不違背職務期約賄賂罪；若違法卻強渡關山，則涉嫌違背職務期約賄賂罪。這些內容爆料者早已掌握，卻仍將重點放在接受招待細節，民進黨也不分派系急於轉移焦點。因為從頭到尾目的只在於讓陳宗彥下台，而非見血。

「點到為止的爆料，意在下台、不在見血。」張禹宣今(20日)在臉書發文指出，陳宗彥案演變至今，監聽譯文的內容都已公諸於世。但最初的爆料，卻僅僅聚焦在性招待內容，諸如小芸有空嗎等令人莞爾的對話，成功達到下台的目的。隨後便遭民進黨及特定人士開始操作風向，往馬王政爭、檢察官互鬥、綠營內鬥、洩密案等方向引導，刻意掩蓋掉譯文中涉嫌貪污治罪條例的關鍵內容，目的只在讓陳宗彥下台，不在見血。

張禹宣強調，深水區其實早在徐巧芯公布的監聽譯文中出現，2012/12/27上午03:11對話中提到「那個咖啡錢要算老闆的」，證實了陳宗彥確實接受性招待之事實。2013.08.24下午06:03對話中，王孝瑋打給連老闆，連老闆指示約陳董、請堯昌、吳國文幫忙，提到「可能也要用一些技巧」，此段內容提及到豆哥所經營之場所，疑似因消防安檢及建築物法規之問題，需要透過公務體系之施壓，以及陳宗彥透過公權力介入之協助。

張禹宣還提到，2013.08.24下午06:59對話中，王孝瑋打給連老闆，連老闆表示已和陳董通話，陳董在棒球場，提到「堯昌那邊也讓他去施壓」，顯示對於該消防安檢、建築法規內容之介入與施壓，已告知陳宗彥協助處理。2013.08.26下午11:23對話中，王孝瑋打給老婆，提到有跟陳董見面，他會去處理，提到「我有跟陳董見面了，他會去處理，重點我都有跟他說了」，指出陳宗彥允諾處理消防安檢或建築法規一事。

張禹宣分析，依照譯文的時間序，陳宗彥首次接受招待是在新聞及國際關係處長任內，中間長達一年時間沒連繫後，再次接上線時被業者要求協處消防建築法規之業務時，已經回歸民政局長，屬於陳宗彥的公職人員業務範疇，與所謂的「選民服務」毫無相關。

張禹宣直言，問題就在於，若是該案件是合乎法令，仍涉嫌違反「不違背職務期約賄賂罪」，若是違法卻強渡關山，則是涉嫌「違背職務期約賄賂罪」。而這些內容爆料者早已掌握，卻仍將重點放在「接受招待」的細節與內容，民進黨也不分派系，急於轉移焦點。因為從頭到尾目的只在於讓陳宗彥下台，而非見血。