里港警分局員警日前接獲一名焦急丈夫報案求助，指稱妻子一人獨攀尾寮山，下山途中卻迷失於山間小徑，所幸警消聯手，將人平安帶下山。

警方指出，丈夫起初欲憑一己之力獨自入山尋找，但眼見夜幕漸垂卻仍找不到妻子，因此報警請求警方協助；且擔憂丈夫也會迷失山中，立即阻止再次深入並指引循原路折返，同時通報消防分隊入山搜救。

員警眼見報案人焦急不安，在等待時間不斷安撫情緒，消防隊員不久後於沙溪林道15k處發現迷途女子，並平安將人帶下山，警消合力救援，深獲民眾感激。

經了解，家住高雄的40歲梅姓女子，當日欲獨自一人挑戰攻頂尾寮山三角點，上午7時30分許由茂林區西側登山口步道入山，下山途中因山間小徑蜿蜒錯綜複雜，走著走著竟迷途。

山上天色變化快，眼見已天暗，梅女手機又快沒電，緊張無措之際立即打電話給丈夫求助，幸得警消及時入山救援，員警也阻止焦急丈夫獨自一人深入山區尋妻，否則入夜天色昏暗恐生意外。

警消提醒民眾，登山時應結伴同行，並應提前規畫路線、注意天氣變化及裝備齊全，如發生迷途事件，應迅速通報警消救援，切勿一人入山搜救，以免將自身涉於險境中發生憾事。