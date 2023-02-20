藝人小嫻（黃瑜嫻）早年以模仿徐懷鈺和范曉萱出道，開朗又親切的個性受到不少觀眾喜愛，之後成為遊戲節目主持人被封為「電玩小魔女」，近年小嫻減少上節目的次數，大多透過社群平台和粉絲交流，日前小嫻也搭上AI繪圖的風潮，她分享多張成果照，其中披白紗照片美翻網友。

小嫻今（20）日發文透露最近很流行「虛擬人偶」、「人工智慧虛擬化身」，於是她花100塊用使用軟體製作虛擬化身，她分享心得「有某些神韻有點像，有些更年輕更漂亮更夢幻，整個皮膚妝容好到極致。也有些完全不像我，我本人沒有那麼完美哈哈哈」，她表示真實生活也像養成遊戲，「妳怎麼餵養自己，生活習慣如何，會決定妳長成什麼樣子⋯⋯所以好好保養、好好運動維持肌肉量、健康飲食、喝足夠的水、提高睡眠質量、作息正常不日夜顛倒、適當舒壓⋯⋯這些說來簡單但非常難做到！」

小嫻也分享養生觀念，坦言曾經歷放長假會放縱自己，但之後全反映在健檢數字上，提醒要對未來的自己負責。她分享的AI生成照有科幻風、素描風等等，其中一張小嫻身穿蕾絲白紗，長髮飄逸看起來非常漂亮，與本人的相似度也很高。小嫻在最後放出未經修飾的原圖，「最後一張照片是剛跑完10k沒化妝流好多汗，天氣多雲沒太陽但是依然很開心」，照片中她頭髮有些凌亂，身上掛著汗珠，自然狀態讓網友誇：「還是本人最美」。