為了便於清創及傷勢檢查，獸醫為落難的黑眉錦蛇插管麻醉。（野灣提供／莊哲權台東傳真）

受傷的黑眉錦蛇日前鑽進池上鄉慶豐村福德宮獲救。圖／池上福德宮FB粉專

「落下頦（台語下巴脫臼）土地公」出院了！1尾嘴巴遭鳥網纏繞的黑眉錦蛇，躲進台東縣池上鄉慶豐村福德宮的土地公神轎內，野灣野生動物醫院人員獲報趕往救援，住院16天已順利野放。這條被保育員稱為「土地公」的美麗大蛇，因骨折導致嘴巴一直合不起來，直到1周後才恢復正常，住院期間幾乎都沒進食。

被列為三級保育的黑眉錦蛇有人稱為「最美麗家蛇」，也有人說牠是「土地公的化身」，巧合的是，池上鄉慶豐村福德宮的土地公神轎曾經鑽進1條長逾1公尺的黑眉錦蛇，民眾通報野灣野生動物醫院，保育人員獲報趕抵現場發現牠的嘴被鳥網緊緊纏繞，身上有多處外傷，將牠帶回救治，還幫牠取了個綽號叫「土地公」。

經獸醫檢查發現，這尾黑眉錦蛇的上、下顎骨有多處骨折，脊椎骨裂、多處皮膚割裂傷潰爛，也因為骨折，嘴巴一直合不起來，成了「落下頦的土地公」，直到1星期後才恢復正常。

保育員廖朝聖表示，野生蛇類在醫院內因為會緊張，所以通常都不進食，因此獸醫除了為牠的外傷塗藥以外，只讓「土地公」在特製的高級蛇籠內靜養，直到骨頭自然癒合並蛻皮，住院16天經評估已恢復健康順利野放。

廖朝聖指出，該院自成立以來，救過的蛇除了有「神轎裡的黑眉錦蛇」以外，還有被粘鼠板粘到的雨傘、被車輾過的百步蛇、被狗咬傷的南蛇，2年多來救傷蛇類27筆，到院前死亡7筆，院內死亡11筆，成功野放9筆。

廖朝聖提到，其實蛇並不是那麼可怕，人類可以透過一些方式，像網子、粘鼠板不要隨意放，避免牠們死傷，家裡堆積雜物不要太多，也可以減少蛇類入侵。