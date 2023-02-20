宋逸民主理的「藝起發光」教會風波延燒至2023年，前教友、藝人阿Ben（白吉勝）指控其逃漏稅，宋逸民PO阿Ben親簽的勞報單回擊，目前已交由國稅局調查真相。近日，匿名前教友提供陳維齡向教友募款968萬擴堂的影片，指教會每月都在群組提醒教友付款。據悉，已有一位演藝圈大咖出面打圓場，希望宋逸民和前教友能和解。

據《自由時報》報導，陳維齡前年12月向教友說明募款擴堂計畫，提到裝潢費500萬、房租含管理費每月13萬，3年則是468萬，兩個加起來968萬。據《聯合報》報導，教友奉獻10萬以上可分一年或兩年分期付款，分別月繳8333元和4167元，每月都會在群組提醒教友付錢，使爆料的前教友備感壓力。

對此，宋逸民曾在聲明中提到，絕對不可能強迫任何教友來做分期奉獻，表示「參與建殿在聖經真理教導中是極蒙祝福的事，因此在這次的擴堂，我和小組長帶頭奉獻，並且配合也想要參加建殿蒙福計畫的弟兄姊妹，讓他們按著自己的心意，及可以的方式來做奉獻」更強調「沒有感動而不奉獻完全沒有關係」。至於逃漏稅風波，宋逸民夫婦表示藝起發光全力配合國稅局調查，一切都會真相大白。

面對這些金錢紛擾，《自由時報》提到有一位演藝圈重量級大咖出面，盼風波能盡快落幕。