日前紐西蘭航空一架飛紐約航班起飛16小時後折返原機場，令人傻眼，日本航空（Japan Airlines）JAL331航班宛如翻版，昨（19日）晚因天候延遲起飛，起飛後飛抵目的地上空卻又不准降落，最後全機折返，8小時後仍在原機場。

綜合《朝日新聞》、「每日放送」電視台報導，日本航空JAL331航班表定19日晚間6時30分從東京羽田機場起飛，晚間8時30分降落福岡機場，不過客機受大風影響，延遲至8時20分起飛。

飛機起飛後飛抵福岡機場上空，卻又無法在福岡機場結束營運的晚間10點前降落，最終客機折返，先於晚間11時降落關西國際機場，停留3小時加油，後續於20日凌晨1時45分起飛，2時50分折返羽田機場，這時距離客機表定出發時間已超過8小時，換句話說，乘客在機上折騰了8小時仍在原地。

日本航空後續安排機上335名乘客入住飯店過夜，並另外安排20日上午10時20分的專機起飛。

機上乘客受訪表示，飛機飛抵福岡上空時，機長有解釋機場禁止降落，另外有乘客希望在關西機場下機，但未獲得允許。

目前有關單位正在調查這起事件，福岡國際機場稱，由於機場周遭住有許多居民，因此晚間10時過後禁止客機降落，以防噪音，只有惡劣天候等不可避免因素是例外。