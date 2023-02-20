蔡振南過足戲癮開啟「多重宇宙」，穿上戲服致敬《大俠梅花鹿》。（國家影視聽中心提供）

國家影視聽中心董事長藍祖蔚（左起）、蔡振南、許智彥、執行長李智仁出席形象影片首映會。（國家影視聽中心提供）

蔡振南擔任國家電影及視聽文化中心形象大使，出演由金馬入圍導演許智彥編導的形象影片，20日兩人出席記者會分享幕後花絮，片中蔡振南1人分飾8角，上演「蔡振南的多重宇宙」，還跟新生代演員項婕如有擁抱跟接吻的親密戲，戲外兩人相差45歲，「爺孫配」讓蔡振南直呼很不好意思，稱自己都可以當對方的爺爺了。

這次跟項婕如對戲，蔡振南讚她戲超好，連眼睛都會說話，「跟她對上眼睛，感覺很像真的愛著我、對我有愛意，我不敢表態，但是她敢。」蔡振南出道超過40年，唯一的罩門就是拍親密戲，他再舉例之前拍台劇《花甲男孩轉大人》，要摸金馬影后謝盈萱的胸部，他為了這場戲跟導演瞿友寧冷戰兩天，最後還是靠女方先霸氣開場說：「我準備好了，來啦！」

另蔡振南參演的新片《關於我和鬼變成家人的那件事》傳捷報，上映9天票房破億，他說：「很爽，賣得很好演員就很有面子，但是片名太長我到現在都記不起來，本來導演有說要換片名，結果沒換。」該片是他第一次真正的演出大反派，為了揣摩角色，還自己加上電影男主角林柏宏的口頭禪「不敢相信」，破格的演出成為全片最強笑點之一，他還透露接下來最想挑戰的角色是遊民，說自己已經田調遊民多時，一定能把這個身分演好。