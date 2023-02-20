桃園市消防局第二大隊今天舉辦搶救演練，過程逼真強化消防員救災技能。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市消防局第二大隊今天在中壢區碩譽電機股份有限公司舉辦搶救演練，模擬該場內存有各式零件原料及半成品，火載量大且易蓄積煙熱，現場共出動20車56人，也出動消防機器人代替消防員進入現場，考量多面向災害搶救需求，藉此強化消防人員災害搶救技能。

為提升消防人員搶救及佈署能力，另外也強化該公司員工之災害應變觀念，這次模擬工廠2樓倉庫發生火警，員工立即啟動自衛消防編組，對內廣播疏散，引導人員避難逃生，並使用滅火器與室內消防栓進行初期滅火，同時對外通報119。當消防人員抵達現場後，防火管理人與指揮官交接現場資訊，指揮官立即指派任務分工並展開搶救部署，進行人命搜救及滅火搶救行動。

演練設定消防人員受困情境，各分隊需相互協助，迅速且安全地將受困同仁救出，並出動「消防機器人」，讓配有先進儀器的機器人代替消防人員進入現場，蒐集危害資訊及偵檢環境安全，場面逼真。

消防局第二大隊大隊長戴明杉表示，搶救首重安全，消防人員在災害搶救之前，需了解各場所之用途及隔間概況，能讓搶救工作更加順遂；並時常灌輸業者正確的防災觀念，以有效降低災害發生頻率，才能確保市民生命財產安全，進一步提升整體救災能量。