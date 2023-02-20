一輛大貨車未注意車況先撞上前方貨車，一旁轎車遭波及車尾幾乎撞凹全毀，一名後座乘客當場被夾死，送醫不治。（民眾提供）

國道3號北上111公里處竹南香山路段今（20）發生7車追撞，一輛聯結車未注意車況先撞上前方貨車，一旁轎車無端遭波及車尾幾乎撞凹全毀，一名後座男乘客當場被夾死，送醫不治，另外3人輕重傷送醫，驚悚事發畫面曝光，詳細肇事原因仍待警方釐清。

事發畫面曝光，一輛聯結車先是撞上前方另輛大貨車，一旁的小客車也遭波及往右前方追撞，小客車的後半部幾乎變形全毀，內車道另一輛車遭撞後車門也變形，過程相當驚悚；其中一名54歲呂姓駕駛全身包括臉部、背部、腳部有嚴重撕裂傷，被救出時已無生命跡象，送醫搶救宣告不治。

一輛聯結車未注意車況先撞上前方貨車，一旁轎車遭波及車尾幾乎撞凹全毀，一名後座乘客當場被夾死，送醫不治。（民眾提供）

一輛聯結車未注意車況先撞上前方貨車，一旁轎車遭波及車尾幾乎撞凹全毀，一名後座乘客當場被夾死，送醫不治。（民眾提供）

另外一名60歲李姓駕駛雙腳擦傷、右耳撕裂傷，目前無大礙；59歲林姓女子、51歲陳姓女子則手腳有擦挫傷，目前2人送醫也無大礙。事故情況陸續排除中，詳細肇事原因仍待警方釐清。

據悉，起因是外側車道有輛小貨車翻倒，導致窗戶玻璃掉落，造成後方車輛回堵，正當排除狀況時，發生這次2輛大貨車、5輛自小客車的7車連環追撞事故，而現場一片狼藉，車輛零件四散，也傳出2人受困。