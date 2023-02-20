優步印度與南亞區總裁Prabhjeet Singh接受路透社訪問時表示，優步的車隊合作夥伴將從印度最大的電動車製造商Tata Motors採購這些電動車，「我們將成為加速電動車生態系重要的推手」。

印度聯邦與州政府正在採取行動促進共享計程車的電氣化。目前印度的共享計程車市場由優步在當地的競爭對手、同時也是電動車新創公司BluSmart取得領先優勢。