此外，去年第四季國際收支由上一季逆差轉順差，曹體仁表示，主要是去年第四季單季美元急貶，央行在11月積極在外匯市場進場調節，以及外匯投資的孳息收入，致4Q國際收支順差達109.3億美元。

值得留意，去年全年金融帳直接投資中的負債達101.9億美元，創歷史新高，主要受到外資對台直接投資增加，其中又以綠能最為顯著。

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