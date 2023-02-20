此外，去年第四季國際收支由上一季逆差轉順差，曹體仁表示，主要是去年第四季單季美元急貶，央行在11月積極在外匯市場進場調節，以及外匯投資的孳息收入，致4Q國際收支順差達109.3億美元。
值得留意，去年全年金融帳直接投資中的負債達101.9億美元，創歷史新高，主要受到外資對台直接投資增加，其中又以綠能最為顯著。
央行今公布111年全年經常帳順差1017.3億美元，金融帳淨資產增加981.0億美元，國際收支順差108.8億美元，為106年以來新低。而其中，金融帳的證券投資金額1053.9億美元創歷史新高，央行經研處副處長曹體仁表示，該數據創新高，代表去年雖然外資匯出，但同時國人海外資金回流，當金融情勢不穩定時，通常都會有資金雙向流動的情況。
此外，去年第四季國際收支由上一季逆差轉順差，曹體仁表示，主要是去年第四季單季美元急貶，央行在11月積極在外匯市場進場調節，以及外匯投資的孳息收入，致4Q國際收支順差達109.3億美元。
值得留意，去年全年金融帳直接投資中的負債達101.9億美元，創歷史新高，主要受到外資對台直接投資增加，其中又以綠能最為顯著。
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