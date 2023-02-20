央行今公布111年全年經常帳順差1017.3億美元，金融帳淨資產增加981.0億美元，國際收支順差108.8億美元，為106年以來新低。而其中，金融帳的證券投資金額1053.9億美元創歷史新高，央行經研處副處長曹體仁表示，該數據創新高，代表去年雖然外資匯出，但同時國人海外資金回流，當金融情勢不穩定時，通常都會有資金雙向流動的情況。