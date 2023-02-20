近來全台空氣品質拉警報，中南部部分地區已紅爆，其它地區也出現橘色警示，除了戴口罩、避免外出外，營養師表示，為了增強免疫力以降低空污對人體的傷害，食物上可多吃花椰菜等富含蘿蔔硫素十字花科類蔬菜，飲品上，除了多喝水，還可多喝咖啡、綠茶、可可、鮮奶等6種飲品。

營養師程涵宇在其臉書粉專上表示，近來空污嚴重，當人體吸入受污染的空氣時，汙染物會穿過支氣管和肺部並引起發炎，導致各種呼吸疾病，例如慢性支氣管炎、肺癌，另空污還與糖尿病、憂鬱症、骨質疏鬆症、心血管疾病、中風等疾病有顯著關聯性。

除了平常多喝水，程涵宇並推薦6種顧肺飲品，有助顧肺、養肺、增強免疫力。

1、咖啡：咖啡因改善肺功能，預防呼吸道疾病。

2. 鮮奶：富含鈣、鉀，有助增強肺功能。

3. 綠茶：兒茶素幫助抗氧化和抗發炎。

4. 薑茶：含薑烯酚助抗發炎。

5. 可可：富含類黃酮，可降低過敏性呼吸道症狀。

6. 人蔘茶：顧肺氣，增強免疫力。

她並提醒，在空污嚴重之際，除了減少在外面運動，民眾在家煮飯時務必要記得開抽油煙機，以維護肺部健康。