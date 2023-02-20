「ATT e Life 大直店」今（20日）拋震撼彈，宣布將於今年5月7日結束營運，「ATT e Life 大直店」今發聲明表示，自2018年底開幕至今，規劃以適合親子與家庭為體驗的育樂型態商場為初衷，開幕期間吸引廣大民眾熱烈蒞臨。開幕不久後，自2019年底起全台開始即遭新冠疫情大規模衝擊，期間與所有廠商們共同攜手度過嚴峻挑戰，但由於過去三年來疫情一波波在全球延燒，面對電商的崛起，不僅改變了國人的消費習慣，更嚴重影響到區域性實體商場的運營。

直到2021年中旬疫情雖未消退，但董事長指示重新出發，勇於改變現況，並從「ATT大直店」正式更名為「ATT e Life 大直店」，大規模地強化具療癒與娛樂效果的動漫IP內容，期打造一個給民眾身心靈調劑的動漫特區。另外，更著手計畫在館內增設電影院與KTV相關娛樂項目，期待疫情漸漸退散後，能帶給消費者更多元的娛樂選擇與生活上更多的高端享受，並在2021年的下半年開始逐步動工。

遺憾的是，得知今台北首都捷運環狀線北環段（劍南路站後尾軌段）敬業三路地上開挖工程即將在 2024年發包動工，工程期預估長達八年（約96個月）時間，館內所有廠商也將預期面臨更巨大的交通與人流影響 ，經審慎評估後我們只好決定暫停KTV等相關娛樂項目的進行，也避免造成所有協力單位與 ATT 營運上的更大的損失與負擔。

面臨一波又一波的衝擊下，本身商場經營與所有館內廠商夥伴們，都有著多重的壓力與現實之不可逆，也造成了廠商夥伴們的重大的信心危機。也因為面臨未來的影響將長達八年以上，為避免持續的虧損擴大，幾經慎重思索後做出沉痛的決定，「ATT e Life 大直店」將營運至 112年 5 月 7 日止，與大家在大直告別。

「ATT 全體同仁感謝這些日子以來所有與我們共同攜手、共體時艱的廠商夥伴們，我們屢屢從困境中改變型態與調整策略，我們的努力抵抗不了疫情的衝擊影響，但這些年我們大家都盡力了，在此只有感謝，再感謝。」

ATT 始終在商場的營運上秉持著創新開發與服務的熱忱，大直商場結束營業，完全不影響ATT集團各店運作。雖然這次我們選擇暫時告別，但對於合作廠商夥伴，我們將秉持著合約精神妥善個別處理善後，對於所有喜愛ATT e life的消費者，我們也會好好保障與保護大家所有的權益，善盡我們的職責妥善處理請大家放心，而對於一直支持 ATT e Life 大直店大直鄰里居民們，我們一一感謝，也深深感到不捨與遺憾，有了這次深刻的經驗學習後，我們期待未來有機會能再服務大家，與大家再見面。