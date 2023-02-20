新竹市鐵道藝術村即日起至3月29日辦理《空隙－彭韋創作個展Spaces Peng Wei Solo Exhibition》，展出新銳藝術家彭韋8組新作，以「素描」作為創作語言，勾勒自身生活經驗、身體與行為，帶領觀眾以全新視野觀看素描藝術，發掘繪畫欣賞的另種可能性。

市長高虹安表示，新竹市是年輕人聚集的城市，這裡的城市文化與生活便利性吸引各地人才移入，也與周遭地區產生諸多交流，在藝文界亦是如此。

她說，鐵道藝術村是藝術實驗場域，受惠於新竹市的青年活力，持續推動新形態的藝術展演，多年來成為年輕創作者重要據點之一，帶給市民新穎有趣的觀展、參展經驗，此次推出藝術家彭韋個展，就是希望翻轉觀者過去看展體驗，頗具意義。

文化局代理局長李欣耀指出，出身於苗栗的彭韋畢業於國立清華大學藝術與設計學系研究所，曾獲春之清華藝術卓越獎金獎、南瀛獎佳作，並入選屏東獎、宜蘭獎及台灣美術新貌獎等獎項，以優異的創作實力活躍於當代藝術領域中。

文化局指出，當代藝術創作型態多元，不再侷限於媒材與類別，彭韋選擇以「素描」為創作語言，勾勒自身生活經驗、身體與行為，聚焦在創作者重複操作的過程，並轉化予觀者參與、啟動與觀者的視覺交流，希望與觀者建立連結並開放想像空間，打破過去以創作者中心的傳統思維，邀請民眾走入展覽，感受嶄新突破的視覺體驗。

鐵道藝術村營運單位智邦藝術基金會補充，過去素描被認為是附屬於繪畫之次要地位，而藝術家試圖透過素描的觀念，延伸對繪畫、立體、錄像及互動裝置等多元媒介，探究創作的形式語言如何轉換、傳達與接收，並以此塑造出一套精巧卻簡潔的美學機制，創作者透過創作在其中策動感官經驗，而觀者則在作品意義生成的過程中，藉由參與重新發掘觀看、創作的邊界與可能性。

彭韋表示，展名《空隙》是指創作者本人對於事件想像的好奇，於生活經驗下抽取日常碎片拼湊、撿拾。展覽一部分以風、太陽、光線等做為創作靈感，另一部分，透過身體勞動、白紙上的勞動痕跡、景觀窗的再製等，日常視覺經驗的已知與想像的未知於此交匯。

此次展期即日起至3月29日，營業時間上午10時至晚間6時（周一休館），免費入場。