新的一周到來，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享2/20～2/26的12星座運勢，包括穿搭幸運顏色、約會地點、能量寶石配戴來增加運勢及各星座適合運動的項目，只要按照以下方法，就能帶來好運，其中巨蟹座近期因工作忙碌、壓力大，情緒和情感波折較多，天秤座則是愛情運不錯，會因打扮漂亮而得到很多吸引和讚美，甚至能讓事業、愛情都得意。

▍牡羊座

牡羊座這周愛情運勢不錯，會有意想不到的好消息，建議可穿紅色或橙色的衣服，適合約會的地點為運動場或戶外公園，可佩戴紅瑪瑙或紅寶石來增加運氣，也可進行有氧運動，例如，慢跑、騎車等，火象星座的能量是太陽，所以牡羊女可選擇在晨間的日光下散步，會有不一樣的自信與喜悅。

▍金牛座

金牛座這周會有一些爭吵和矛盾，需好好溝通，彼此有吵架的原因，跟他們最近負能量有關，還有就是戀愛秘密太多，不管是過去還是現在，對方在處理他們的情緒上面很傷腦筋，建議可穿綠色或棕色系的衣服，適合約會的地點為咖啡館或藝術館，可佩戴綠幽靈或玉髓來增加運氣，也可進行瑜伽或普拉提等運動。

▍雙子座

雙子座這周愛情運勢較平穩，可能將有一些小驚喜，但不會有太大的波動，建議可穿藍色或灰色系衣服，適合約會的地點為電影院或餐廳，可佩戴水晶或石榴石來增加運氣，也可進行羽毛球、乒乓球等運動，若想要感情更甜蜜，經常約會和相處是必要的互動，如是住在一起的情侶夫妻，雖偶爾會吵架，但爭執之後，還是可如膠似漆。

▍巨蟹座

巨蟹座這周會有情感上的波動和情緒上的起伏，而造成感情能量不足，是因為最近的工作較忙、壓力較大，在超時工作情況下，對待情人容易有忽視對方的感覺，或對情人過度關心易出現不耐煩與嫌棄對方嘮叨的反應，如現在處在冷戰與逃避的狀況，建議可穿白色或銀色系的衣服，適合約會的地點為海邊或湖畔，可佩戴珍珠或月亮石來增加運氣。

▍獅子座

獅子座這周愛情運勢不錯，會有浪漫時刻出現，讓他們感受愛情的甜蜜，建議可穿金色或橙色系衣服，適合約會的地點是音樂會或燭光晚餐，可佩戴黃水晶或紅瑪瑙來增加運氣，也可進行爵士舞、森巴舞等運動。另外在職場中的表現也是大家有目共睹的，將會收到更多活動邀請與餐會、聚會活動，也可能因有特殊場合需求而去購買一套新衣服。

▍處女座

處女座這周會感到疲倦和沮喪，建議多和伴侶或朋友溝通，尋求支持和理解，近期應把注意力都放在健康、身體、運動和飲食方面，來獲得身、心、靈能量。同時建議可穿灰色或棕色系的衣服，適合約會地點為美食街或書店，可佩戴藍寶石或孔雀石來增加運氣，也可進行瑜伽或太極拳等運動。最近不可跟對方吵架，否則會換來剪不斷、理還亂，關係倒退的結果。

▍天秤座

天秤座這周愛情運勢不錯，會有一些意想不到的驚喜，建議可穿粉色或藍色的衣服，適合約會的地點為花園或博物館，可佩戴粉晶或綠幽靈來增加運氣，也可進行瑜伽或舞蹈等運動，因受到金星能量的注入，會打扮漂亮而得到很多吸引和讚美，當別人欣賞、喜歡時，代表事業、愛情兩得意的時刻即將來臨。

▍天蠍座

天蠍座這周會感到有些情緒化和敏感，需好好控制自己的情緒，不過，之所以變得情緒化，主要原因就是想在感情中一直保持主動性，希望對方臣服，建議穿搭黑色或深紅色的衣服，適合約會的地點為電影院或藝術館，可佩戴黑陶瓷或紅寶石來增加運氣，也可進行瑜伽或冥想等放鬆運動。

▍射手座

射手座這周愛情運勢較為平穩，會有一些日常生活中的小驚喜，最近喜歡收集馬克杯、香水瓶、運動鞋或機能衣、露營設備等等，建議穿搭紫色或橙色的衣服，適合約會的地點為咖啡館或購物中心，可佩戴紫水晶或黃水晶來增加好運氣，建議進行慢跑或騎自行車等運動。

▍摩羯座

摩羯座這周會感到有些壓力和疲倦，需好好休息和放鬆，超時工作所帶來的傷害，不僅僅是失眠與肩頸痠痛，還可能衍生出身體器官發炎與其他問題，要好好補充睡眠和營養，建議可穿棕色或灰色的衣服，適合約會的地點為美食街或書店，可佩戴黑耀石或紅瑪瑙來增加運氣，也可進行瑜伽或太極拳等運動。

▍水瓶座

水瓶座這周愛情運勢不錯，會有一些意想不到的驚喜，建議可穿藍色或綠色的衣服，適合約會的地點為花園或博物館，可佩戴藍寶石或孔雀石來增加運氣，也可進行瑜伽或舞蹈等運動，最近他們愛上戶外運動，可繼續持續下去，會有意想不到的好事情發生。

▍雙魚座

雙魚座這周會有些心不在焉，需好好調整自己的狀態，可說是各種勞心勞力的事情降臨在自己身上，所以在做任何事情上都要留有餘地，如把自己的時間、體力都極度壓榨，最後結果就是疲勞、疲倦感、和無精打采的樣子，讓家人、朋友都擔心，建議可穿深藍色或綠色衣服，適合約會的地點為海邊或溫泉，可佩戴海藍寶石或紫水晶來增加運氣，也可進行瑜伽或冥想等運動。