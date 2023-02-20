柯震東（左）和蔡凡熙曾是同門師兄弟，兩人在《黑的教育》以導演和演員的身分合作。（禾豐九路提供）

青春犯罪驚悚片《黑的教育》由影帝柯震東首執導筒，3位鮮肉蔡凡熙、朱軒洋、宋柏緯詮釋交換祕密的高中畢業生，展開瘋狂又考驗人性的殘酷之夜。常演出憨傻暖男的蔡凡熙不再當乖乖牌，20日發布花絮中，可見到他手持斷指，臉上流露似笑非笑的扭曲神情，展現令人發毛的暗黑系演技。

蔡凡熙出道時被封為「柯震東接班人」，兩人曾是同門師兄弟，如今以導演和演員身分碰面，相處融洽無隔閡，身為前輩的柯震東也給予不少提點和鼓勵，他回憶一開始蔡凡熙連放鬆都很難，會不自覺做些微表情，「我要他相信自己的情緒，如果太刻意，大銀幕上反而顯得『過多』。他本來就是有天分的演員，有了自信後表演自然就會好看，後來他很進入狀態，連放空看著前方都好有戲！」

《黑的教育》今同步宣布電影主題曲〈Levia〉由夯團落日飛車主唱國國和鳳小岳創作演唱，另有9m88、YELLOW 黃宣、LÜCY、洪佩瑜組成的超狂和聲團助陣，星光熠熠！柯震東表示落日飛車一直是自己心中合作首選，有點喪的迷幻曲風，非常符合王鴻全的心境，彷彿帶領他走向未知的遠方，和電影結尾惆悵氛圍完美結合。電影3月10日上映。