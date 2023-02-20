大同指出，大同所生產的高效節能非晶質變壓器，由於耗能僅為傳統矽鋼片的25%，大受太陽能發電與儲能案場客戶青睞，其在製造上採用非晶質鐵心，其鐵損損失遠低於以傳統矽鋼片製造的變壓器約7至8成，於待機時可達到減少75%的耗能，因此特別適合運用在非24小時運轉的工廠、太陽能電廠及儲能廠等使用。

大同表示，以太陽能電廠與儲能廠為例，白天太陽能電廠全載運轉，當夜晚沒有太陽時，只需維持基本運作，在無負載情況下，使用非晶質變壓器即可省下75%耗能，為客戶節省更多能源，並為太陽能電廠及儲能廠創造更高的節電與儲電效果。

去年底，國發會將台灣減碳預估至2030年累計將投入9,000億元，預估至2025年太陽光電設置達到20GW容量目標，2026～2030每年2GW，政策激勵全台各地太陽能光電與儲能案場積極開發興建，而非晶質變壓器在無負載時可減少75%耗能的優勢，可為再生能源案場有效達到節能減碳，使自去年起大同非晶質變壓器接單與出貨持續暢旺。

目前大同承製客製化的油式非晶質變壓器最大容量可達6000KVA，模鑄式非晶質達9000KVA，以去年前三季非晶質變壓器出貨量估算，大同每年為客戶節省96.5萬度電，減排二氧化碳約492.5噸。