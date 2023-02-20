桃園大溪新設僑愛、至善高中YouBike站，民眾心急盼趕快送電啟用。(陳治文提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市大溪區共有11 處YouBike站供民眾使用，有民眾反應橋愛、至善高中兩處YouBike站設置完成近3個月，台電遲未完成接電作業，只能看不能用，桃園市議員陳治文接獲陳情，表示這兩站當初爭取設置，大多是通勤、上學民眾有需求，呼籲台電公司應重視大眾利益儘早完成接電作業以利民眾使用。

僑愛新村有家長反應，僑愛往八德、桃園上班、上學通勤人數多，正值介壽路綠線捷運施工交通黑暗期，YouBike對鄰近通勤族至少上百人需求，希望該站既然設立了就要趕快啟用。

市府交通局說，大溪區11處YouBike站現有9處YouBike供民眾騎乘使用，僑愛、至善高中兩處YouBike站工程去年底完工，等台電接線送電啟用。台電桃園營業處表示，大溪僑愛YouBike站因為接線涉及挖路埋管，已排定3月中旬開挖埋管進行接戶線完成後，預定3月中下旬通電啟用，另至善高中站上月因為路樹影響接電作業，本月初修剪完成，今天進行接戶線施工，預計2月下旬送電啟用。