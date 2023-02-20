2023 CES(科技業盛會美國消費性電子展)認為Metaverse of Things有無限商機。美國消費技術協會(CTA)認為元宇宙已比想像中更貼近日常生活。近期世界經濟論壇(WEF)指出元宇宙在工業和商業領域，將產生最直接影響；Gartner最新策略科技藍圖，也將元宇宙產業列為將加速發展的先鋒產業(Pioneer Acceleration)。

亞太地區在發展元宇宙有得天獨厚的條件，從硬體製造來看，擁有最強韌的電子及半導體供應鏈；軟體內容則有最豐富的文化多樣性與跨平台創新應用；產業領域則是最多元的產業聚落與產品線；同時亞太地區更是全球最大的手機與網路消費市場。我國ICT產業在推動元宇宙產業上扮演重要角色，例如研發先進高階晶片及擁有優越的軟硬體製造能力。

此外，韓國政府提出「數位新政2.0白皮書」，目標在2026年前將韓國打造為全球前五大元宇宙國家；日本首相岸田文雄也曾表示Web3時代可實現日本的經濟成長，將大力推動元宇宙相關服務。

因應上述趨勢，外貿協會率先將這些新科技應用在會展和場館經營，也持續關注Metaverse在各產業的發展和運用(如機械、電動車、醫療等工業元宇宙的落地實踐)，推陳出新辦理各類拓銷活動並持續盤點與構築產業生態系。本(2023年)年3月15日，外貿協會即將舉辦《元宇宙產業國際趨勢論壇》-元宇宙發展關鍵之鑰，本論壇重磅邀請台日韓重量級講師及業界專家。