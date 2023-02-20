中央推動「行政院促進公共運輸使用方案」，行政院預計23日拍板3年200億元公共運輸發展特別預算，擬針對北北基桃推出1200元的通勤月票，中彰投、南高屏則在1000元以內。對此，新北市交通局表示，200億元大約只夠全國2到3年即可能斷炊，建議中央政策應及早規畫永續財政預算，以避免政策中輟。

交通局長鍾鳴時說，中央計畫3年內全國投入200億元特別預算，原則上市區運具中央與地方各分擔一半經費，台鐵及國道客運則為9：1。

鍾鳴時說，感謝中央重視區域公共運輸，不過還是期待中央轄管的國道公路台鐵機捷等中央仍應百分之百承擔，以免造成地方財政沉重負擔，基北北桃生活圈將有共同計畫申請，當然也會有個別差異需要多一點彈性調整的機制，例如新北有淡江渡輪。

鍾鳴時並強調，基北北桃生活圈定期月票政策預期將增加公共運輸運量，對於公共運輸系統車輛、人員、班次和場站等，更有賴於中央能重視並給予業者全力協助，以確保提升整體公共運輸服務水準。