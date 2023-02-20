《路透》引述俄羅斯（Kommersant）報導稱，中共中央外事辦公室主任王毅已抵達莫斯科，將就烏克蘭和平談判問題與莫斯科交換意見。

《商業日報》說，王毅這次莫斯科之行的主要目的是要擴大北京在俄烏戰爭問題的作用。

日前王毅參加了一年一度的慕尼黑安全會議上，在會議上王毅指責美國擊落氣球的行為完全是歇斯底里式的過度反應，也違反國際規範。

在俄烏戰爭的問題上，王毅呼籲展開對話，建議歐洲國家要冷靜垮詭思考如何結束戰爭。他在與美國國務卿布林肯會面時強調，作為大國，美國應為政治解決危機作出貢獻，而不是火上加油，尋求從俄烏戰爭中獲益。

王毅說，有些國家似乎不希望和平談判成功，也不期待戰爭很快結束。不過王毅沒有指明他所指的是哪個國家。

意大利外交部長周五表示，據他與中國外交官會晤時得和，中國領導人習近平將在入侵烏克蘭週年紀念日發表和平演講。