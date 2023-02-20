台師大美術系成立文物保存維護科技組，即將展開碩博生招生工作，該校文物保存維護研發中心20日首度曝光，讓外界一探究竟修復文物與畫作專業。（季志翔攝）

台師大美術系成立文物保存維護科技組，即將展開碩博生招生工作，該校文物保存維護研發中心20日首度曝光，讓外界一探究竟修復文物與畫作專業。（季志翔攝）

台師大美術系成立文物保存維護科技組，即將展開碩博生招生工作，該校文物保存維護研發中心20日首度曝光，讓外界一探究竟修復文物與畫作專業。（季志翔攝）

台師大美術系成立文物保存維護科技組，即將展開碩博生招生工作，該校文物保存維護研發中心20日首度曝光，讓外界一探究竟修復文物與畫作專業。（季志翔攝）

台師大美術系成立文物保存維護科技組，即將展開碩博生招生工作，該校文物保存維護研發中心20日首度曝光，讓外界一探究竟修復文物與畫作專業。（季志翔攝）

台師大美術系成立文物保存維護科技組，即將展開碩博生招生工作，該校文物保存維護研發中心20日首度曝光，讓外界一探究竟修復文物與畫作專業，圖為文保中心主任張元鳳（左）與美術系教授林震煌（右）。（季志翔攝）

台師大美術系成立文物保存維護科技組，即將展開碩博生招生工作，該校文物保存維護研發中心20日首度曝光，讓外界一探究竟修復文物與畫作專業。（季志翔攝）

台師大美術系成立文物保存維護科技組，即將展開碩博生招生工作，該校文物保存維護研發中心20日首度曝光，讓外界一探究竟修復文物與畫作專業，圖為檢測顏料成份的X光螢光分析儀（XRF）。（季志翔攝）

台師大美術系成立文物保存維護科技組，即將展開碩博生招生工作，該校文物保存維護研發中心20日首度曝光，讓外界一探究竟修復文物與畫作專業，圖為文保中心主任張元鳳（左一）與美術系教授林震煌（左二）與修復師用X光螢光分析儀（XRF）檢測顏料的成份。（季志翔攝）

台師大美術系成立文物保存維護科技組，即將展開碩博生招生工作，該校文物保存維護研發中心20日首度曝光，讓外界一探究竟修復文物與畫作專業，圖為文保中心主任張元鳳（左一）與美術系教授林震煌（左二）與修復師用X光螢光分析儀（XRF）檢測顏料的成份。（季志翔攝）

台師大美術系成立文物保存維護科技組，即將展開碩博生招生工作，該校文物保存維護研發中心20日首度曝光，讓外界一探究竟修復文物與畫作專業，圖為文保中心主任張元鳳（右）與美術系教授林震煌（中）與修復師用FTIR檢測油畫的有機物質。（季志翔攝）

名家作品與文物要延年益壽，才能永保藝術價值，堪稱是畫作「五星級健檢中心」的台師大文物保存維護研究發展中心，專為受損畫作或各式文物進行健檢診斷與保存維護，以恢復原作丰采，保存文物永恆的價值，文保中心曾成功搶救收藏家珍藏價值上億的畢卡索，雷諾瓦名畫，重要出土文物居延漢簡，深具家族紀念意義的清朝時期祖先畫像，政府機關重要的史料手稿與國家重要典藏品，就好比文物與珍貴藝術品的醫院，也是藝術與科學的跨域合作場域。

台師大文保中心隱身在校園內，需行家帶路否則不得其門而入，100坪大的空間比照博物館環境，24小時控溫控溼，雙重保全監控系統，室內所有照明都不含紫外線，文保中心主任張元鳳說，因為紫外線是會讓文物老化的主要原因之一，文保中心成立12年來，持續開拓結合藝術保存技術與科學檢測的各類修復科技，初期以紙質與東方繪畫修復為主，逐漸擴展至油畫，立體文物，織品及照片等，導入聯合國教科文組織的文物保存觀念，以及現代國際文物保存維護規章，打造國內一流的現代化科技修復室。