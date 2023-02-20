媽祖婆安座。（李京昇攝）

眾人恭請媽祖婆換轎。（拱天宮提供／李京昇苗栗傳真）

宮廟埕前湧入數萬名信眾。（李京昇攝）

苗栗縣長鍾東錦、前縣長徐耀昌等人參香。（李京昇攝）

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香活動完滿落幕，「粉紅超跑」白沙屯媽祖鑾轎隊伍，20日在上萬名信眾簇擁下，完成換轎、回宮入廟安座儀式，今年為期9天8夜的進香之旅圓滿落幕。

媽祖鑾轎隊伍今天早上8點多，在台1線秋茂園空地地舉行換轎儀式，依循傳統儀式，由報馬仔誦讀祝禱文恭請媽祖換轎，在信眾高喊「進喔！進喔！」聲中，白沙屯媽由4人扛的神轎換為8人抬大轎，共乘進香的後龍山邊媽祖也換回自己的神轎之中回宮。

換轎儀式後，媽祖鑾轎持續前行，今天下午4點風光回宮，拱天宮廟埕前湧入數萬名信眾，擠得水洩不通，幾乎無法動彈，呈現「 萬頭攢動」壯觀場景，接著媽祖鑾轎經三進三出儀式後，再次在「進喔！」的呼聲中，衝入大殿並由眾人恭請媽祖婆安座。

苗栗縣長鍾東錦、前縣長徐耀昌、副議長張淑芬、通霄鎮長張可欣、拱天宮主委洪文華、多位地方民代等人迎駕，在回宮儀式完成後，信眾湧入參香，一旁也有許多來自各地的攤販，準備各式各樣食物慰勞大家與工作人員，一年一度的宗教盛事順利圓滿結束。