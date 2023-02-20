立法院長游錫堃今召集朝野黨團進行「疫後特別條例」黨團協商，最終經過2個小時討論，對於主管機關、草案名稱「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案」等3條文達成共識，但仍有4條文協商無共識保留，將在明日院會進行表決。

游錫堃下午主持協商，民進黨團針對第3條的經濟成果適用項目中提出臨時動議，除原本的發放現金、挹注勞健保、挹注台電之外，再加入補助學貸部分；但該條文最後仍予以保留。

國民黨團總召曾銘宗在會中表示，國民黨反對財源中夾帶預算空白授權，民進黨團所提的修正動議有所修正，感謝民進黨團總召柯建銘回應。

邱顯智說，疫後特別條例若要有正當性，只有減輕、保障弱勢才可以；否則這些要做的事情，用本來的總預算就可以處理。他強調，特別預算不應常態化，否則喪失意義。

民進黨團總召柯建銘則質疑，時力版本的框架是抄襲民進黨團的修正動議版本，邱顯智則在會中反擊「我先寫的，怎麼抄你？這跟余正煌、林智堅有什麼兩樣，明明就是自己先寫，卻被稱抄襲，我是余正煌，我很無奈嘛！」

在兩人爭執不下時，曾銘宗突在旁邊表示，「你(邱顯智)是余正煌，他(柯建銘)是林智堅？鼓掌通過」；柯建銘則強調：「不要扯到那邊去。」

歷經近2小時討論，朝野立委針對特別條例名稱、主管機關等3條條文達成共識，但對於經濟成果適用項目等關鍵條文仍各有堅持，有4條條文保留。這4條條文預計於明日立院院會中進行表決。