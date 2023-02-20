粵港澳大灣區內的大陸城市20日開始試點實施「往來港澳人才簽注」政策，符合資格的6類人才，簽注核可後的單次停留可延長至30天。香港特區政府政務司司長陳國基當日出席廣州「第一屆粵港澳大灣區人才服務高品質發展大會」開幕致詞時表示，新措施將便利大灣區內的大陸人才南下香港，進行科研、文教、衛健、法律等交流訪問，港府也期望進一步推進大灣區內的人才流動互通。

據香港01報導，大陸出入境管理局2月9日宣佈，從20日起在粵港澳大灣區的大陸城市試點、實施「往來港澳人才簽注」政策，具體資格分為6類，包括傑出、科研、文教、衛健、法律及其他人才。

其中，傑出人才可以申辦有效期5年的人才簽注；科研、文教、衛健人才可申辦有效期3年的人才簽注；法律與其他類人才可申辦有效期1年的人才簽注。持證人在簽注有效期內可多次往來香港或澳門，每次在港澳停留不超過30天，遠高於目前商務簽注的7日期限。