台中太陽將於228連假期間在主場台體大體育館，分別迎戰台南台鋼獵鷹(25日)和台啤英熊(27日)。台中太陽本次與近期剛推出的《SNK：格鬥世代》合作打造經典熱血主題周！精彩球賽搭配開場表演、聯名球衣以及超熱血主題攤位，不僅有超多好禮等著球迷來領取，還有機會和台中太陽啦啦隊Shiny Girls互動！

《SNK：格鬥世代》是由SNK正版授權，集結SNK旗下如格鬥天王、惡狼傳說、龍虎之拳、侍魂、月華劍士與越南大戰等多款人氣IP角色，經典角色草薙京與八神庵不僅有機會夢幻聯動，還能看到他們與霸王丸、橘右京、楓甚至是越南大戰的經典角色一起大亂鬥。

《SNK：格鬥世代》此次跨領域與台中太陽合作，創造經典熱血氛圍，主題周專屬CAM讓球迷登上轉播畫面擺出熱血姿勢，台中太陽球員將換上《SNK：格鬥世代》聯名球衣捍衛主場，台中太陽啦啦隊Shiny Girls也會以《SNK：格鬥世代》專屬服裝為球賽獻上精彩表演。

除了場內的精彩球賽與表演，場外的《SNK：格鬥世代》主題攤位更是好康不斷，台中太陽啦啦隊Shiny Girls將會來到主題攤位與球迷互動，邀請球迷一起體驗超熱血好玩的《SNK：格鬥世代》。主題攤位更準備悠遊卡、運動毛巾以及聯名球衣，超過百份好禮送！送！送！現場球迷只要參加活動就有機會獲得這些精美好禮。連假還沒安排活動嗎？趕緊來到台體大體育館，看台中太陽閃耀主場後，再將《SNK：格鬥世代》準備的各式好禮帶回家！