台中市南屯區文心南五路三段，原本規畫為寬度20米的道路，卻因為該條路兩側分別位在單元三、單元四重劃區，因重劃區建設進度不一樣，導致該條道路雖已開闢完成，至今卻只能開放一半、僅10米寬，周邊居民聲聲催促、盼儘速全部通車，立委張廖萬堅20日邀集相關單位會勘，力拚1個月內全部開放通車。

台中市府地政局表示，向上路至永春東路中間的文心南五路路段，西側屬於新八自辦重劃區、東側則是永春自辦重劃區，目前新八自辦重劃區已進行初驗，待改善後並完成複驗即可通車啟用。

張廖萬堅指出，鄰近文心南五路的佛教正德醫院啟用至今已3年，而在3年前，蔡英文總統出席正德醫院剪綵活動時，文心南三路僅有10米寬，路幅相當狹窄，但該條道路早就規畫為20米道路，至今3年過去了，文心南五路工程已施作完成，卻仍無法全部通車。

追究原因，在於該條道路兩側分別屬於單元三、單元四重劃區，目前單元四仍未完成工程驗收，導致文心南五路僅能開放位於單元四的一半道路。佛教正德醫院院長戴翠凌指出，院內設有愛心廚房，卻因周邊道路交通問題，至今無法爭取公車通行，弱勢民眾或長輩來愛心廚房用餐必須走約1公里路程，希望該路段能儘速開放。

張廖萬堅強調，該路段僅650公尺長，依照過去重劃區內新闢道路，應可採部分驗收的方式辦理，讓道路先開放通行，經與台電溝通，該路段電力基礎設施都已完成，盼後續開通作業能加速完成。

地政局強調，目前新八重劃會已針對施工完成的部分辦理驗收，日前也進行初驗，將待重劃會完成意見改善後提報複驗。交通局則說，會配合重劃會標誌標線及號誌改善完成後進行複驗，於通車前啟動相關號誌設施。