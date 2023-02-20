民眾對公車處設置候車亭有反對意見，基隆市議員何淑萍（左1）現場會勘，承諾將候車亭移至其他需要的地方。（議員何淑萍服務處提供／張志康基隆傳真）

基隆市公車處日前在信一路、義四路口籌設候車亭，但候車亭施工到一半時，卻遭附近的社區住戶反對，認為將影響社區出入動線。市議員何淑萍20日邀集基隆市公車處及附近社區住戶現場會勘，決議將蓋到一半的候車亭遷至其他地點，以符合民眾的實際需求。

何淑萍表示，先前接獲當地仁壽里長張富凱及民眾的陳情，表示信一路、義四路口的公車停靠站，因為沒有候車亭，每到下雨天，通勤族和附近的長者就得冒著風雨候車。為此，她特別爭取了50萬元經費，請公車處在當地建一座候車亭，同時也請公車處在施工前，應徵詢鄰近商家與住戶意見。

不過，隨著公車處開始進行候車亭施工，附近社區的住戶卻認為在該處設候車亭恐會影響住戶進出。

附近社區的曹姓主委表示，該處住宅大樓共有12層樓，住戶出入頻繁且有機車停放等問題，再加上該處出入通道狹窄，若在此設置候車亭的話，恐怕會讓住戶進出時更加不便。隨著候車亭開始施工，住戶紛紛表達意見認為設置的地點不太適當，建議遷至他處；鄰近商家則認為只要候車亭不會遮擋門面，也不影響監視系統或ATM等設施運作就沒有意見。

何淑萍認為，對於地方上的居民有不同意見表示尊重，現勘後協調公車處與相關單位就目前有候車亭需求的地點，包括信一、義六路口以及東光路205巷口等處設置點進行評估規劃，依實際需求儘速現勘並著手施設工程。