國內體操單槓金牌好手「亞洲貓王」唐嘉鴻上周在世界盃行前測試賽受傷，導致左腳阿基里斯腱斷裂，國訓中心執行長李文彬出面說明相關情況。（洪浩軒攝）

國內體操單槓金牌好手「亞洲貓王」唐嘉鴻上周在世界盃行前測試賽受傷，導致左腳阿基里斯腱斷裂，唐嘉鴻20日在臉書上沉痛發文，指責國訓中心在出國比賽前突然安排改變場地回中心測驗，才導致他受傷，對此，國訓中心出面澄清，行前測試賽是例行工作，能協助選手修改錯誤動作，且有提前通知選手、教練，大家都不希望看到選手受傷，國訓中心後續會給予唐嘉鴻最完善的醫療照顧。

國訓中心執行長李文彬表示，唐嘉鴻源先預計於19日搭機出國參加2023競技體操單項世界盃錦標賽德國科特布斯站、卡達杜哈站、亞塞拜然巴庫站比賽，而以往選手要出戰重要積分賽事前，體操協會及教練團都會安排國際裁判舉辦行前測試賽，目的是要協助選手修正動作，以爭取更好的成績，唐嘉鴻也配合回到中心接受測試賽。

李文彬指出，很不幸唐嘉鴻在16日測試賽前執行熱身運動，未料，在跳躍動作落地時受傷，唐嘉鴻傷退後，中心立即安排專業復健、骨科醫師替唐嘉鴻診斷，發現唐嘉鴻有阿基里斯腱受損的情況，便隨即安排到大醫院進一步檢查，後續確定要手術，大家都感到非常遺憾。

李文彬說明，無論是亞運、奧運等賽事的培訓選手，一律都是在中心內訓練，而參與黃金計畫的選手可以擬訂自身訓練計畫，經過核准後，可申請營外訓練。所以行前測試賽應屬於例行工作，且都有提前通知選手及教練團，不應該發生事情後，才怪罪中心找他回來測試，導致唐嘉鴻受傷。

李文彬強調，選手在賽前受傷大家都不樂見，唐嘉鴻受傷之後，無論他在醫院內的治療，或是出院後的相關復健訓練，國訓中心、體育署及相關協會一定都會給予唐嘉鴻妥善的照顧。