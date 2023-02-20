柯文哲與信徒們開心合影留念。（民眾黨苗栗縣黨部提供／李京昇苗栗傳真）

柯文哲與大家一起煎蔥油餅。（民眾黨苗栗縣黨部提供／李京昇苗栗傳真）

與世界斷線9天！曝白沙屯進香「沿路心得」 柯文哲感觸：台灣沒選舉都沒仇恨

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香活動，為期9天8夜進香之旅20日圓滿落幕，民眾黨主席柯文哲低調隨香，不願接受訪談也不談政治，但民眾黨也分享柯文哲隨香心境，並指柯在隨香過程看見台灣人的善良，稱台灣沒有選舉也就沒有仇恨。

民眾黨苗栗縣黨部指出，柯文哲從第1天就跟隨白沙屯媽祖進香，直到今天最後1天也還在走，但因為下午廟方要舉行回宮儀式，沒辦法擠進去，因此提前在下午2點多，與台北市前市長黃珊珊、立委陳琬惠、民眾黨苗栗縣黨部主委馮啟彥等人提前到廟參拜，隨後才離開。

柯文哲向黨員分享隨香的感受，柯說，他走完全程沿途感受到台灣人民的善良，每個人都非常無私拿東西分享給大家吃，並說這是媽祖要請客，完全沒有政黨之分，台灣社會非常和諧，所以台灣最美風景就是人。

柯文哲也提到，9天下來吃東西都不用買，民眾的熱情、和善跟善良，讓他真的覺得很感動，並笑稱自己走了9天會不會變胖不知道，但一定是「瘦不了」，台灣只要沒有選舉的時候都沒有仇恨。

馮啟彥說，柯主席感受到民眾熱情，今天中午也在中華美食協會的攤位，跟大家一起煎蔥油餅，給經過的香燈腳、信徒們吃，大家在最後合影留念時，他發現柯文哲變黑不少，腳也都腫了，很佩服柯的毅力。